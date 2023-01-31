Сергей Собянин рассказал о поддержке одиноких людей на дому социальными службами города

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Около 100 тысяч одиноких пожилых москвичей пользуются услугой надомного обслуживания. Об этом во вторник, 31 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Надомное социальное обслуживание – важнейшая, а порой и единственная ниточка, связывающая с внешним миром одиноких пожилых людей и инвалидов, которым в силу возраста или состояния здоровья тяжело выходить из дома. Визит социального работника для них — важнейшее событие в череде обычных будней, — отметил он.

При новом стандарте надомного обслуживания горожане могут подать заявку в любом центре госуслуг «Мои Документы», а также в электронном виде на mos.ru. Если раньше после этого приходила целая экспертная комиссия, проводившая полный осмотр дома и опрос пожилого человека, то теперь приезжает один сотрудник, который проводит диагностику в неформальной обстановке.

Также социальные службы внедрили новые услуги, среди которых приготовление горячей пищи, утренний и вечерний туалет, пересажи­вание, полное купание, подготовка лекарств, а также прогулка на свежем воздухе, написал Собянин в своем личном блоге.

Служба социальных координаторов в столичных больницах помогает москвичам во время госпитализации с немедицинскими вопросами: от организации быта во время лечения до консультирования по мерам социальной поддержки в Москве. Особое внимание специалисты уделяют одиноким пожилым людям, ведь о них некому позаботиться дома после выписки, тогда как им часто требуется обязательный уход.