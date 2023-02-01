Воспитательницу киевского детдома задержали по подозрению в пытках детей

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Правоохранительные органы задержали воспитательницу детского дома в Фастовском районе Киева, которая подозревается в совершении насилия над детьми. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил начальник Главного управления нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

— Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле малолетней обнаружили резаные раны, — написал он в социальной сети Facebook*.

По словам Небитова, подобный инцидент произошел не в первый раз. На текущий момент все 19 воспитанников детдома находятся в больнице. Специалисты проводят их обследование, а также выясняют детали произошедшего.

Подозреваемую поместили в изолятор. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

В начале января СК задержал по подозрению в педофилии 85-летнего игумена Анатолия Суворова. О его преступлении стало известно случайно, когда сотрудники полиции расследовали кражу из монастыря Святой Живоначальной Троицы так называемой ИПЦ. Подробности о деятельности 85-летнего священнослужителя — в материале «Вечерней Москвы».

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