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Стали известны подробности задержания американки, которая выгуляла теленка на Красной площади

Степан Жирнов

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Стали известны подробности задержания американки, которая выгуляла теленка на Красной площади
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, улица Ильинка Карта всех событий

Гражданка США была задержана после прогулки с теленком на Красной площади в Москве. В ближайшее время она предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 1 февраля.

В отношении гражданки США Алисии Дей составлены административные протоколы по статьям «Нарушение установленного порядка организации пикетирования» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Со слов задержанной, она является борцом за права животных и регулярно приобретает различный скот для того, чтобы обеспечить животным безопасность и интересную жизнь. Так, у нее во владении уже имеется стадо из семи свиней, которые содержатся в приюте в США.

Как стало известно «ВМ», Алисия Дей из простой семьи. В Россию она приезжает второй раз. Так, в январе 2023 года девушка приехала в страну и остановилась у знакомого в Реутове. После этого решила купить теленка в Ярославской области.

Стали известны подробности задержания американки, которая выгуляла теленка на Красной площади Фото: Вечерняя Москва

За день до доставки теленка девушка гуляла по Красной площади одна. На следующий день она решила прогуляться с теленком, чтобы ей не было так скучно, а для того чтобы доехать до площади без приключений, девушка вызвала таксиста и заплатила ему 90 тысяч рублей.

Вскоре водитель такси остановился на улице Ильинке и выпустил животное вместе с девушкой. В следующую минуту ее задержали. В отношении Алисии Дей составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь ей грозит штраф или выдворение.

Как отмечают СМИ, Алисия Дэй уже давно занимается подобным активизмом. В 2019 году она выгуливала свинью в Лондоне, в 2021-м гуляла в Днепре с теленком и поросенком, а в 2022 году ходила с бараном по Варшаве.

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