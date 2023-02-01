«Предстоит последний великий шанс»: Павел Глоба рассказал о судьбе России в ближайшие годы

Фото: Youtube / Елена Ханга

Несмотря на политическую ситуацию в мире, Россия сможет выйти из кризиса. Об этом рассказал астролог Павел Глоба в YouTube-шоу «Вокруг ТВ».

Сопоставив большие периоды развития цивилизаций астролог отметил, что скоро для России наступят благоприятные времена.

— У Плутона цикл 248 лет. Когда он находится в секторе Водолея, как правило, в нашей стране происходит большой подъем. Происходит это приблизительно раз в 250 лет. В последний раз это было в конце XVIII века. В Европе — революции, а у нас позитивное время. Так вот в 2023–2024 годы Плутон тоже будет находиться в этом секторе, причем 20 лет, — пояснил Глоба.

По словам астролога, для всей территории восточнославянского этноса наступает наиболее благоприятный период. При этом важно не упустить этот момент, так как стране «предстоит последний великий шанс».

Другой астролог, Тамара Глоба, уверена — весна 2023 года станет предвестником глобальных событий, которые могут внешне не проявиться, но станут отправной точкой для чего-то нового. Она добавила, что лето этого года будет отправной точкой для мирового объединения. В этот период возможны важные переговоры и налаживание контактов.