Власти Казахстана планируют закрыть свое торговое представительство в России

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Казахстанское правительство планирует ликвидировать свое торговое представительство в России. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на сайте «Открытые нормативно-правовые акты» в среду, 1 февраля.

— Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, — говорится в документе.

Публичное обсуждение данного вопроса состоится до 15 февраля. Министерство торговли и интеграции Казахстана, а также комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов республики будут обязаны предпринять соответствующие меры для ликвидации.

До этого правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза. В тексте документа говорится, что теперь срок нахождения на территории республики не должен превышать 30 дней со дня пересечения государственной границы.