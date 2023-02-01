Минобороны: Армия России нанесла огневое поражение ВСУ в районе Угледара

Фото: Минобороны РФ

Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в среду, 1 февраля.

— На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе Новоселки и Мирной были нанесены удары по 108-й и 124-й бригадам территориальной обороны Украины. В результате боевых действий ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, а также 11 единиц техники, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что при успешном наступлении на Донецком направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Благодатное в ДНР. Кроме того, российская армия ликвидировала до 50-ти человек из состава украинской армии.