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Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии

Евгений Белоусов
В мире
Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии
Фото: Unsplash

На горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел сход лавины, из-за которого погибли два туриста, и еще 19 — пострадали. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает в пресс-службе полиции Барамуллы, который расположен недалеко от курорта.

Также стало известно, что среди пострадавших туристов было восемь граждан России. Сейчас все они уже доставлены в ближайшую больницу, их жизням ничего не угрожает.

По предварительным данным, при сходе лавины погибли граждане Польши, передает РИА Новости.

В конце июля прошлого года бронзовый призер России по вольной борьбе Ахмед Жилетежев сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. По данным СМИ, 19-летний спортсмен взобрался на гору Бука-Баши в составе незарегистрированной группы туристов.

Молодой человек вместе с товарищами поднялся на высоту 2500 метров, не удержал равновесия и сорвался вниз. Его тело обнаружили спасатели и доставили в поселок Эльбрус.

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