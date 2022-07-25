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Призер России по вольной борьбе сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии

Елена Самойлова
Происшествия
Призер России по вольной борьбе сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии
Фото: vk / Борцы КБР

Бронзовый призер России по вольной борьбе Ахмед Жилетежев сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

По данным СМИ, 19-летний Ахмед Жилетежев взобрался на гору Бука-Баши в составе незарегистрированной группы туристов. Молодой человек вместе с товарищами поднялся на высоту 2500 метров, не удержал равновесия и сорвался вниз. Его тело обнаружили спасатели и доставили в поселок Эльбрус.

Вместе с Жилетежевым на горе находились еще двое туристов, они живы. Специалисты помогли им спуститься, угрозы для их жизней в настоящее время нет, передает Telegram-канал 112.

До этого стало известно, что пожилая жительница Москвы на Домодедовской улице 22 июля перерезала страховочный трос промышленному альпинисту, который занимался капитальным ремонтом фасада дома. Благодаря дополнительному тросу альпинисту удалось уцелеть и спуститься на первый этаж.

Адвокат Александр Почуев, комментируя данный случай, заявил, что на практике за подобные поступки в России привлекаются к уголовной ответственности по статье «Покушение на убийство».

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