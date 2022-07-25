Адвокат рассказал, что грозит перерезавшей трос промышленному альпинисту пенсионерке

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Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Столичной пенсионерке, которая перерезала трос промышленному альпинисту, может грозить реальный срок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Александр Почуев.

По его словам, исходя из сложившейся практики, возможно развитие нескольких вариантов оценки действий женщины со стороны органов следствия. Ее действия могут быть квалифицированы как покушение на убийство (до 15 лет тюрьмы) или как покушение на причинение тяжкого вреда здоровью (до 10 лет заключения).

На практике за подобные поступки в России привлекаются к уголовной ответственности именно по статье «Покушение на убийство», уточняет адвокат.

Так, в 2016 году 49-летняя жительница Подмосковья, решив, что промышленные альпинисты сломали спутниковую тарелку, вышла на балкон квартиры на восьмом этаже и перерезала веревку, удерживавшую альпиниста. Он выжил, благодаря страховочному тросу, а женщине назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы, вспоминает Почуев.

По его словам, в случае со столичной пенсионеркой следует дождаться результатов экспертизы. Если вменяемость женщины будет доказана, то ей уже будет грозить реальный срок.

Пожилая жительница Москвы на Домодедовской улице 22 июля перерезала страховочный трос промышленному альпинисту, который занимался капитальным ремонтом фасада дома. Благодаря дополнительному тросу альпинисту удалось уцелеть и спуститься на первый этаж.