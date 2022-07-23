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Столичная пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту

Георгий Соланович
Происшествия
Столичная пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Пожилая жительница Москвы на Домодедовской улице перерезала страховочный трос промышленному альпинисту, который занимался капитальным ремонтом фасада дома. Инцидент произошел в пятницу, 22 июля.

Рабочий находился на уровне 10-го этажа. 83-летняя пенсионерка из окна своей квартиры на 12-м этаже увидела веревки и перерезала их ножом.

В результате инцидента промышленный альпинист не сорвался и благополучно спустился на первый этаж — в этом ему помог дополнительный трос.

По факту случившегося была начата проверка, передает РЕН ТВ.

В подмосковных Мытищах в здании МФЦ упал лифт. Все находившиеся внутри пассажиры получили травмы. Их состояние оценивают на уровне средней тяжести.

Как выжить в падающем лифте и получить минимальное количество травм, «Вечерней Москве» рассказал инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев.

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