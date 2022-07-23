Столичная пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту

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Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Пожилая жительница Москвы на Домодедовской улице перерезала страховочный трос промышленному альпинисту, который занимался капитальным ремонтом фасада дома. Инцидент произошел в пятницу, 22 июля.

Рабочий находился на уровне 10-го этажа. 83-летняя пенсионерка из окна своей квартиры на 12-м этаже увидела веревки и перерезала их ножом.

В результате инцидента промышленный альпинист не сорвался и благополучно спустился на первый этаж — в этом ему помог дополнительный трос.

По факту случившегося была начата проверка, передает РЕН ТВ.

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