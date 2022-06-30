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Лифт упал в здании МФЦ в подмосковных Мытищах

Елена Самойлова
Происшествия
Лифт упал в здании МФЦ в подмосковных Мытищах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

В здании многофункционального центра (МФЦ) в подмосковных Мытищах упал лифт. Об этом стало известно в четверг, 30 июня.

В момент падения в кабине находилось пять человек. Всех осматривают медики, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

По данным Telegram-канала «112», лифт упал с первого этажа на цокольный. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы.

27 апреля рабочий в Москве упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа в строящемся доме на Лобненской улице. В результате происшествия мужчина погиб.

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