Рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа. Об этом в среду, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в строящемся доме на Лобненской улице. В результате происшествия мужчина погиб.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: СК РФ

По данному факту организована доследственная проверка. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты.

Иванова уточнила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка на предмет нарушения требований охраны труда.

22 февраля трое рабочих упали в шахту лифта в подмосковном Пушкине. Один из рабочих погиб.