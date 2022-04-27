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Рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа. Об этом в среду, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в строящемся доме на Лобненской улице. В результате происшествия мужчина погиб.

Видео: СК РФ

По данному факту организована доследственная проверка. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты.

Иванова уточнила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка на предмет нарушения требований охраны труда.

22 февраля трое рабочих упали в шахту лифта в подмосковном Пушкине. Один из рабочих погиб.

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