Один рабочий погиб, упав в шахту лифта в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, Пушкино Карта всех событий

Трое рабочих упали в шахту лифта в подмосковном Пушкине. Один из рабочих погиб. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, трое рабочих построили деревянный помост, на котором работали в шахте лифта строящегося дома ЖК «Серебро». Однако под тяжестью мужчин помост рухнул и рабочие провалились в шахту.

Все трое пострадавших были госпитализированы, но один из них скончался в больнице.

— По поручению прокуратуры Московской области Пушкинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, — говорится в сообщении.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по окончании проверки, если на то будут основания, добавили в ведомстве.

Вечером 13 января стало известно, что в «Президент-Отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое рабочих. Один из них погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

В столичной прокуратуре сообщили, что рабочие погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В связи со случившимся ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало известно, что трагический случай с падением лифта произошел после начала пожарной проверки, которую проводили сотрудники МЧС.