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СК возбудил дело после гибели рабочих в рухнувшем лифте в «Президент-отеле»

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих в рухнувшем лифте в «Президент-отеле»
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24 Карта всех событий

Уголовное дело завели после гибели рабочих в столичном «Президент-отеле». Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 13 января.

— По данному факту в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, — рассказала представитель ведомства.

По предварительным данным, погибших двое, уточнила она. Точное число погибших и пострадавших устанавливается, подчеркнула Иванова.

— Прокуратура Москва поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль, — сказала «ВМ» глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

До этого сообщалось, что столичная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью рабочих в столичном «Президент-отеле». По предварительной информации, рабочие погибли при проведении ремонта лифтового оборудования в результате падения кабины лифта.

13 января СМИ сообщили, что в «Президент-отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое человек. Один рабочий погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

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