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Появились подробности падения лифта с рабочими в московском «Президент-Отеле»

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности падения лифта с рабочими в московском «Президент-Отеле»
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24 Карта всех событий

Трагический случай с падением лифта в столичном «Президент-Отеле» произошел после начала пожарной проверки, которую проводили сотрудники МЧС. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, работники расположенного в отеле ресторана пользовались четырьмя специальными лифтами. В октябре эти лифты закрыли на ремонт, а для сотрудников выделили один из гостевых. Последний лифт решили также починить, для чего наняли двух рабочих. Именно с ним и связаны произошедшая трагедия.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

В четверг, 13 января, этот лифт готовили к полному демонтажу. Вечером сотрудники МЧС устроили ежедневную проверку техники безопасность, в какой-то момент они услышали грохот из-за падения лифта и принялись спасть рабочих.

Гибель двух рабочих в московском «Президент-Отеле»

Вечером 13 января стало известно, что в «Президент-Отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое рабочих. Один из них погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

В столичной прокуратуре сообщили, что рабочие погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В связи со случившимся ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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