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Приметы и советы

Суд приговорил мошенника, подменившего 24 миллиона рублей на муляжи

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил мошенника, подменившего 24 миллиона рублей на муляжи
Фото: shutterstock

В Москве суд признал Руслана Радулова, поменявшего 24 миллиона рублей на муляжи, виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 февраля.

По ее словам, злоумышленник при помощи знакомых риелторов, не знавших о преступных намерениях Радулова, договорился с двумя инвесторами из столицы о приобретении участка в Раменском районе Московской области. Аферист сообщил им, что вложения будут рассчитаны на короткий срок и под выгодный процент.

Само преступление произошло 8 октября 2021 года в одном из столичных банков. Инвесторы прибыли в отделение с 24 миллионами рублей. После того как средства были пересчитаны, Радулов подгадал момент, подменил деньги на муляжи и, заложив в ячейку фальшивку, скрылся.

Потерпевшие заподозрили неладное и вызвали полицию. В присутствии сотрудников правоохранительных органов и банка ячейка была вскрыта. В ней оказались куски пластилина, разорванная бумага и билеты «банка приколов».

Вскоре злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Другой злоумышленник также похитил 24 миллиона. Однако этот аферист занимался помощью при покупке автомобилей из-за границы, а также при продаже машин на вторичном рынке. При этом все полученные средства мужчина оставлял себе.

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