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Польша предложила НАТО дать Украине гарантии безопасности

Никита Худяков
В мире
Польша предложила НАТО дать Украине гарантии безопасности
Фото: depositphotos

Польша предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед вильнюсским саммитом альянса. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами.

— Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего, — цитирует Дуду РИА Новости.

По его словам, данная работа может проводиться для вступления Украины в НАТО. В заключение он выразил надежду на принятие республики в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО запланирован на июль этого года.

До этого заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил об отсутствии официальных переговоров о поставках Украине истребителей F-16. Известно, что на вооружении у польских ВВС на данный момент находятся 48 истребителей F-16.

Украина Польша НАТО
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