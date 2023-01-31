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В Польше заявили об отсутствии официальных переговоров о поставках Киеву истребителей F-16

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Польше заявили об отсутствии официальных переговоров о поставках Киеву истребителей F-16
Фото: Unsplash

Польша не ведет переговоров о возможной передаче своих истребителей F-16 Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич во вторник, 31 января.

— На данный момент официального обсуждения передачи польских F-16 Украине не ведется, — заявил замминистра агентству AFP.

По его словам, «этой темы (передачи польских истребителей — прим. «ВМ») не существует». Известно, что в данный момент на вооружении у польских ВВС есть 48 истребителей F-16.

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что страна собирается создать коалицию стран, готовых поставить Киеву танки при условии, если Германия не согласится передать ВСУ свои. Так, Германия, по словам премьера, должна понимать, что поставки тяжелого вооружения Украине имеют под собой не только политическое, но и моральное оправдание.

Также 26 января вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о плановой первой поставке партии американских танков Abrams, которые поступят в страну весной 2023 года.

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