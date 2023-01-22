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Приметы и советы

Моравецкий допустил отправку танков Leopard на Украину без согласия Германии

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Моравецкий допустил отправку танков Leopard на Украину без согласия Германии
Фото: flickr/premierrp

Польша собирается создать коалицию стран, готовых поставить Украине танки, если Германия не согласится передать ВСУ свои. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ воюет за нашу свободу, — сказал политик.

Германия, подчеркнул премьер, должна понимать, что поставки тяжелого вооружения Украине имеют под собой не только политическое, но и моральное оправдание.

Якобы после победы над Украиной Россия может устроить конфликт в самой Европе, передает слова Моравецкого Polska Agencja Prasowa.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому Германия не спешит передавать ВСУ танки Leopard 2.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно из-за Германии Запад не смог договориться о поставках танков ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.

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