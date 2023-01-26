Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Первые партии американских танков Abrams поступят в Польшу весной 2023 года. Об этом в четверг, 26 января, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

— Уже весной этого года мы получим первые польские Abrams, — отметил он.

При этом в общей сложности в этом году 58 танков Abrams попадут в Польшу. На первом этапе это будут танки старых моделей, более современные поступят в польское государство в конце 2024 года, цитирует его РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что в связи с реализацией поставок танков украинской армии имеет место рассмотреть вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине. По его словам, изменение статуса СВО позволит произвести милитаризацию экономики России, что положительно отразится на итогах.

Накануне Белый дом подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams на Украину. Доставка танков М1 Abrams потребует месяцев. Помимо этого, США направят Украине 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.

Германия все же решилась поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».