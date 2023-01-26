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В Госдуме предложили изменить статус спецоперации из-за поставок танков Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации из-за поставок танков Украине
Фото: Минобороны РФ

В связи с реализацией поставок танков украинской армии имеет место рассмотреть вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 26 января, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

— Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта, — сказал он.

По словам депутата, изменение статуса СВО позволит произвести милитаризацию экономики России, что положительно отразится на итогах. На данный момент, считает Шеремет, необходимо заблокировать все возможности для поставки нового оружия Украине, передает РИА Новости.

Накануне представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Аналогичное решение приняла и Германия, которая направит 14 машин Leopard 2.

Что известно о боевых машинах Leopard 2, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Госдума Украина Спецоперации
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