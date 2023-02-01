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Сергей Собянин: В Москве за год проложили около 15 километров тоннелей метро

Евгений Жуков
Город
Сергей Собянин: В Москве за год проложили около 15 километров тоннелей метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжении программы по развитию столичного метрополитена. Об этом в среду, 1 февраля, он написал в своем микроблоге.

По словам главы города, в 2022-м специалисты проложили около 15 километров тоннелей столичной подземки, при этом большая часть расстояния пройдена механизированными комплексами. Кроме того, было смонтировано около 180 тысяч единиц специального оборудования, а также уложено более семи тысяч километров кабеля.

Помимо этого, в прошлом году на трех участках Большой кольцевой линии (БКЛ) были проведены технические пуски, а на новом отрезке Солнцевской линии полностью выполнили тоннелепроходки до аэропорта Внуково, рядом с которым в дальнейшем откроется одноименная станция.

В общей сложности с 2011 года было построено свыше 148 километров линий метро, 69 станций и 11 электродепо. В нынешнем году продолжится строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево», написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок, который в перспективе войдет в состав МЦД-4.

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