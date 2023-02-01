Студент РГГУ написал диплом при помощи нейросети и защитил его

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Студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написал диплом при помощи нейросети ChatGPT, которая способна генерировать осмысленный и связанный текст. Молодой человек сумел защитить диплом, после чего поделился своей историей в Twitter.

По его собственным словам, он всего за 11 часов смог создать текст диплома. С помощью команд вроде «напиши план для диплома по теме», «напиши текст про», «напиши вывод по трем главам», студент получил первую версию диплома, которую отправил научному руководителю.

Так как ChatGPT работает только на английском языке, юноша полученные тексты переводил при помощи онлайн-переводчика. Кроме того, ему пришлось исправлять неточности и нелогичности полученного материала, доводя его до состояния полноценной дипломной работы.

Полученные правки он также поручил проработать нейросети и создал окончательную версию диплома. Как утверждает сам студент, он добился 82 процентов оригинальности работы, а на защите смог получить оценку «Удовлетворительно».

Однако вскоре после публикации в Twitter истории студента, им заинтересовались в вузе. Так, в пресс-службе РГГУ заявили ТАСС, что проведут анализ диплома. Кроме того, в вузе предложили ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях, чтобы в дальнейшем избегать подобных ситуаций.