Грузовик опрокинулся на МКАД на западе столицы. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

На МКАД грузовик опрокинулся и столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.

Авария произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД, после развязки с проспектом Генерала Дорохова. Водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, завалился на бок и врезался в легковушку.

Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Движение на участке дороги затруднено.