Грузовик опрокинулся на МКАД на западе столицы. Видео
На МКАД грузовик опрокинулся и столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.
Авария произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД, после развязки с проспектом Генерала Дорохова. Водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, завалился на бок и врезался в легковушку.
Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.
На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Еще одна авария произошла на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Движение на участке дороги затруднено.