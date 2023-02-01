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Грузовик опрокинулся на МКАД на западе столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик опрокинулся на МКАД на западе столицы. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

На МКАД грузовик опрокинулся и столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.

Авария произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД, после развязки с проспектом Генерала Дорохова. Водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, завалился на бок и врезался в легковушку.

Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Движение на участке дороги затруднено.

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