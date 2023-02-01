Крупное ДТП произошло на Каширском шоссе

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Москва, Каширское шоссе, вл80А Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на Каширском шоссе. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — рассказали в департаменте.

На данный момент движение на участке осуществляется только по трем полосам. Водителей призывают быть осторожными, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на Киевском шоссе на территории Новой Москвы. Столкнулись два грузовика, один из которых завалился на бок. Из-за аварии движение на участке дороги было практически полностью перекрыто.

Кроме того, авария произошла на юго-востоке столицы. На восьмом километре МКАД врезались пять автомобилей. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры.