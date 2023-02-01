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Приметы и советы

СБУ выявила хищения на миллиард долларов после обыска у Коломойского

Евгений Жуков
В мире
СБУ выявила хищения на миллиард долларов после обыска у Коломойского
Фото: РИА Новости

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили масштабную схему хищений на сумму около миллиарда долларов в крупнейших в стране нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей «Укртатнафта». Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе украинского ведомства после обысков в доме украинского олигарха Игоря Коломойского.

В докладе говорится, что незаконные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В СБУ также утверждают, что хищения в организациях совершались «в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний», передает ТАСС.

На данный момент в рамках уголовных дел отмечаются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание крупной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов.

До этого украинская служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности провели обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского.

Украина Игорь Коломойский Обыски СБУ
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