СБУ начала проводить обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского

Фото: РИА Новости

Украинская служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) начали проводить обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в среду, 1 февраля, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что причиной обысков стало дело по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Олигарх подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму более миллиарда долларов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей на большие суммы, передает РИА Новости.

В ноябре прошлого года акции украинского олигарха Коломойского в пакетах предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта» перешли в госсобственность Украины. При этом самому Коломойскому на тот момент не объяснили мотивы и юридическое обоснование такого решения.

До этого сообщалось, что правительство Украины намерено национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». Национализированные предприятия ранее принадлежали ряду украинских олигархов.

Также крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с Киевом. Всего под национализацию попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».