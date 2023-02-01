Диетолог Капийчук рассказала, какие продукты не стоит есть на завтрак

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Утро лучше начинать со стакана теплой воды и правильного завтрака. Об этом заявила тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук.

По ее словам, с утра категорически нельзя употреблять бекон или жареное сало. Это тяжелый продукт, из-за которого человек пойдет на работу уставшим, так как все силы будут тратиться на то, чтобы переварить его. Не стоит есть натощак свежие фрукты и овощи, они могут вызвать расстройство желудка.

Также не стоит пить крепкий кофе на голодный желудок, он вызывает высокую секрецию. Кроме того, не стоит есть большое количество сладкого или быстрых углеводов, передает «Радио 1».

Ранее врач Александр Мясников посоветовал не пропускать завтраки. Это ведет к набору лишнего веса, передает ФАН.

При повышенной чувствительности желудка есть несколько продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.