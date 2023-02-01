Концерт Инстасамки и Moneyken отменили в Курской области

Фото: Официальный Telegram-канал Инстасамки

Концерт рэп-исполнителей Дарьи Зотеевой, более известной широкой публике как Инстасамка, и Олега Еропкина, носящего сценическое имя Moneyken, отменили в Курской области. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в региональном Минкульте.

— Тексты коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области, — говорится в сообщении.

Выступления артистов были запланированы на 2 апреля, передает ТАСС.

11 января сообщалось, что Зотеева объявила о российском туре, который должен стартовать в конце зимы, однако тогда этому решила помешать директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По словам последней, реперша занимается рекламированием магазинов по продаже запрещенных веществ «в погоне за сверхприбылью».

В декабре прошлого года Инстасамка рассказала, что ее обворовали в Казахстане. По словам артистки, у нее украли новые кроссовки.