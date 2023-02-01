«Все плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины

Фото: Минобороны РФ

Киев близок к поражению, а значительные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование украинского государства. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам эксперта, военно-политическое руководство Соединенных Штатов в курсе того, что украинская сторона проигрывает.

— Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо, — отметил Макгрегор.

На сегодняшний день, по мнению спикера, основной проблемой для Украины становится демографический кризис, вызванный, в частности, глобальным оттоком населения.

— Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов, — добавил полковник.

До этого Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Соединенных Штатов недооценило Россию в конфликте на Украине, что привело к неудачам Вашингтона в противостоянии с Москвой.