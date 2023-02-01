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Приметы и советы

Аферист вымогал у бизнесмена 500 тысяч долларов за решение проблем

Степан Жирнов
Происшествия
Аферист вымогал у бизнесмена 500 тысяч долларов за решение проблем
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал D Карта всех событий

Предприниматель из Ленинградской области запросил у бизнесмена взятку в размере 500 тысяч долларов США за помощь с прохождением таможенного контроля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в среду, 1 февраля.

По данным ведомства, пострадавший коммерсант пытался ввезти из Китая в Россию партию товаров народного потребления. Однако груз был задержан на границе и помещен на склад временного хранения в Приморском крае для дополнительного досмотра.

Через какое-то время с бизнесменом связался знакомый ему коллега из Ленинградской области и предложил помощь с прохождением контроля. За содействие мужчина попросил 500 тысяч долларов США. Предприниматель, которому поступило предложение, понял, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию.

Вскоре сотрудники транспортной полиции при поддержке ФСБ России задержали подозреваемого в аэропорту Шереметьево во время передачи денег, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. У предпринимателя изъяли 20 000 долларов США и «куклу», которая имитировала основную часть суммы.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одних аферистов задержали сотрудники полиции в Москве. Правоохранительные органы раскрыли деятельность организованной группы автоподставщиков, деятельность которых нанесла ущерб страховым компаниям на 20 миллионов рублей.

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