Полиция задержала серийных автоподставщиков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали серийных автоподставщиков, которые зарабатывали на страховых выплатах по подстроенным ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 1 февраля.
По ее словам, злоумышленники предварительно закупили несколько старых иномарок, детали для которых стоят очень дорого, и ремонт которых зачастую сопоставим по стоимости с покупкой целого автомобиля. После этого преступная группа начала подстраивать аварии и получать крупные страховые выплаты. По версии следствия на счету мошенников несколько десятков ДТП. Ущерб, нанесенный страховым компаниям, превысил 20 миллионов рублей.
— Ряд однотипных аварий заинтересовал службу безопасности одной из страховых компаний, представители которой обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые мошенники задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке Росгвардии, — рассказала Ирина Волк.
В ходе обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли автомобили, участвовавшие в ДТП, документы, в том числе и подготовленные для страховых выплат, деньги и прочие доказательства.
По факту преступлений в отношении пятерых москвичей были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования». Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще троих фигурантов заключили под стражу.
Другого автоподставщика задержали сотрудники полиции в Москве. Евгений Афанасьев подстраивал аварии на своем старом Bentley, стоимость ремонта которого может доходить до двух миллионов рублей. На счету злоумышленника более 100 подставных ДТП. 9 января Таганский районный суд арестовал подозреваемого в мошенничестве мужчину, а также его сообщников.