Сеченовский университет представил «виртуального пациента» для студентов и врачей

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Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) имени Сеченова создал образовательную онлайн-платформу «Виртуальный пациент» для студентов и практикующих врачей. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе вуза.

— «Виртуальный пациент» — это онлайн-платформа с искусственным интеллектом, универсальный образовательный модуль, который поможет студентам медицинских вузов постигать азы педиатрии и детской хирургии, формировать исследовательские компетенции, — рассказали в вузе.

В программу заложены обезличенные данные историй болезни пациентов: симптомы, данные лабораторных исследований, КТ, МРТ и другие. Эксперты уже загрузили на сайт более 570 показателей здорового организма детей разного возраста и пола, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев заявил, что созданные столичными специалистами новые стандарты общих требований к системам ИИ в медицине и системам менеджмента качества апробированы и используются в технических и клинических испытаниях.

О разработке новых ГОСТов для тестирования ИИ 11 января сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, стандарты помогут разработать новые нейросети и дадут возможность внедрять в практическую медицину самые эффективные практики.