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Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Евгений Жуков
В мире
Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав
Фото: МИД РФ

Поставки украинской стороне западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей на территории Донбасса, повышают риск столкновения ядерных держав. Об этом в среду, 1 февраля, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в Организации Объединенных Наций.

На встрече дипломаты подчеркнули, что вовлеченность коллективного Запада в конфликт на территории Украины путем передачи оружия и предоставления разведданных Киеву «создает реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав».

Делегация из РФ подчеркнула, что в результате передачи Вооруженным силам Украины оружия и боеприпасов в Донбассе каждый день гибнут люди. В связи с этим российские дипломаты отметили, что подобные решения идут вразрез с заявлениями официальных представителей Запада о «необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине», передает РИА Новости.

До этого сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что проводимая США внешняя политика по отношению к РФ приблизила мир к грани ядерной войны.

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