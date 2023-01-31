«Осталась наносекунда»: В Штатах забили тревогу из-за близости ядерной войны

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Проводимая Соединенными Штатами внешняя политика по отношению к РФ приблизила мир к грани ядерной войны. Такое мнение высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

— Более двух десятилетий администрации президентов США повышают вероятность ядерной войны с Россией. Началось с того, что Билл Клинтон нарушил обещание правительства не приближать НАТО к границе с РФ. С тех пор сменявшие друг друга президенты Штатов отменили все соглашения об укреплении доверия, которые были достигнуты во время холодной войны. Инициированные США провокации против России после свержения правительства Украины в 2014 году разрушили доверие Москвы к Вашингтону. Ученые говорят, что до полуночи (на часах Судного дня — прим. «ВМ») осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда, — написал он в статье на своем сайте.

По словам Робертса, «абсолютно глупые» западные политики думают, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну». Он заявил, что вместо того, чтобы придерживаться Минских соглашений, США использовали их для обмана России, формируя украинскую армию. Вашингтон спровоцировал и расширил конфликт на Украине.

— Что будет делать Америка, когда укрепившиеся русские прорвут украинскую оборону? Поспешат ли солдаты США и НАТО на помощь Украине? — задался вопросами экс-сотрудник Белого дома.

Он призвал арестовать военных планировщиков США, которые ответственны за сложившуюся ситуацию.

Также Робертс высказался, что отказ Саудовской Аравии и других государств от нефтедоллара приведет к катастрофе Соединенных Штатов.