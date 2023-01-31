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Бывший сотрудник Белого дома Робертс: Отказ стран от нефтедоллара приведет к катастрофе США

Юлия Курганова
В мире
Бывший сотрудник Белого дома Робертс: Отказ стран от нефтедоллара приведет к катастрофе США
Фото: Unsplash

Отказ Саудовской Аравии и других государств от нефтедоллара приведет к катастрофе Соединенных Штатов. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

— Заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, — важное объявление, которое было проигнорировано СМИ. Конец нефтедоллара окажет негативное воздействие на стоимость доллара, инфляцию и процентные ставки в Америке, — написал он в статье на своем сайте.

Робертс отметил, что американская финансовая политика, которая направлена на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара. В настоящее время многие страны выразили желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны Штатов, добавил он.

— Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, то спрос на валюту США и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков, — заключил бывший сотрудник Белого дома.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, оказавшись под западными санкциями, доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужны доллары или дружба Америки.

Нефть США Саудовская Аравия Доллар
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