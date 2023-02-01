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Приметы и советы

В Крыму национализируют имущество 12 банков Украины

Евгений Жуков
Общество
В Крыму национализируют имущество 12 банков Украины
Фото: Unsplash

Имущество 12 украинских банков планируют национализировать в Крыму. Об этом в среду, 1 февраля, говорится в опубликованном проекте постановления Госсовета республики.

Согласно документу, процедуре национализации подлежит имущество банка «Финансы и кредит», банка «Форум», «Укрсиббанка», «Имэксбанка», а также «Пиреус банка МКБ». Кроме того, в этом списке указаны АБ «Экспресс-банк», «Акционерный Проминвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «Укрсоцбанк», Государственный экспортно-импортный банк Украины, КБ «Надра» и «МТБ банк».

Данным кредитным организациям принадлежат жилые дома, склады в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и других городах и районах Крымского полуострова, передает ТАСС.

23 января глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российское правительство не намерено проводить национализацию собственности простых украинцев в Крыму, все законно купленные активы тронуты не будут. Несмотря на это он отметил, что изъятие активов коснется только тех украинских граждан, которые были ответственны за преступления в отношении Вооруженных сил России.

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