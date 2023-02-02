Народный календарь. Чему надо посвятить себя на Агафия-полухлебника 5 февраля

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5 февраля православная церковь чтит память священномученика Климента и его ученика, мученика Агафангела Римского. В народе этот день называли Агафий-полухлебник и верили, что самое время посвятить себя домашнему хозяйству.

День домашних забот, хозяева проверяли закрома и осматривали хозяйство. Считалось, что запасов должна была остаться ровно половина — иначе и людям, и скотине придется голодать.

Обязательно проверяли снег на полях, ведь его должно было быть столько, чтобы земля могла напиться. Люди так и говорили: «Снег глубок — хлеб хорош». Прислушивались к крикам птиц, так можно было узнать погоду. Если утром на Агафия-полухлебника синица закричит — ударят сильные морозы.

Приметы погоды:

Утки и гуси в снегу купаются — к оттепели или метели.

Морозный и солнечный день — к жаркому августу.

Белки по деревьям скачут — к оттепели.

Именины отмечают: Екатерина, Геннадий, Елизавета, Климент, Макар, Федор.