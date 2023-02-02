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Антонов рассказал о целях войны США на Украине

Егор Провоторов
В мире
Антонов рассказал о целях войны США на Украине
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Вашингтон не скрывает, что цель США на Украине состоит в том, чтобы нанести России «стратегическое поражение» и измотать ее. Об этом в среду, 1 февраля, в эфире Первого канала заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, в политических кругах Вашингтона прямо заявляется об этой цели. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американцы пытаются настроить против Москвы партнеров и союзников России. Им угрожают санкциями и убеждают в необходимости полного прекращения сотрудничества с РФ.

— Русофобы договорились до того, что надо вырезать название "Россия" с политической карты мира. Данные тезисы - не пропагандистские лозунги и не фигура речи. Это действительно реальная ситуация в наших взаимоотношениях, — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения в настоящий момент находятся в «плачевном состоянии». При этом именно американцы разрушили все, что стороны вместе создавали за последние несколько лет, резюмировал российский дипломат.

В конце января Антонов заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории.

Украина Анатолий Антонов Россия США
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