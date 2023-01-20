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Посол Антонов заявил, что США развязали гибридную войну против РФ на ее же территории

Юлия Курганова
В мире
Посол Антонов заявил, что США развязали гибридную войну против РФ на ее же территории
Фото: vk/rusembusa

Соединенные Штаты Америки и их союзники развязали гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории, — сообщил он.

Дипломат отметил, что Америка одновременно наживается на партнерах по Североатлантическому альянсу, «заставляя финансировать ренессанс ВПК США».

— Таких денег американская «оборонка» не видела даже в годы холодной войны, — цитирует его РИА Новости.

Россия постоянно предупреждает Соединенные Штаты Америки, что их политика ведет мир к катастрофическому сценарию. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Также он опроверг утверждения о том, что Москва якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их «пустопорожними и безответственными».

Соединенные Штаты призвали РФ избегать ядерной риторики, так как она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в этой войне не может быть победителя, поэтому ее нельзя начинать. Так заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель прокомментировал последние высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Анатолий Антонов Россия США Дипломатия
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