Госдеп Соединенных Штатов ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне

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Соединенные Штаты призвали РФ избегать ядерной риторики, так как она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в этой войне не может быть победителя, поэтому ее нельзя начинать. Так заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель прокомментировал последние высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Он накануне обсуждения Североатлантического альянса поставок на Украину нового вооружения заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной», и предостерег западные страны от новых поставок Киеву оружия. Данное заявление было сделано в ответ на слова политиков Запада, которые прозвучали на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На мероприятии они много говорили о роли поражения РФ в достижении мира.

— Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. Мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать, — высказался Патель.

Специалисты по безопасности Принстонского университета разработали симулятор виртуальной реальности, где участнику предлагается сыграть роль президента Соединенных Штатов и сделать выбор при нанесении ядерного удара по стране. Журналист Finacial Times Джон Торнхилл опробовал разработку и описал эксперимент.