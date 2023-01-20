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Посол Антонов: РФ постоянно предупреждает США, что их политика ведет мир к катастрофе

Юлия Курганова
В мире
Посол Антонов: РФ постоянно предупреждает США, что их политика ведет мир к катастрофе
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Россия постоянно предупреждает Соединенные Штаты Америки, что их политика ведет мир к катастрофическому сценарию. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Мы постоянно предупреждаем США, что взятый ими курс на нанесение нам стратегического поражения «на поле боя» стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию, — заявил он.

Также дипломат опроверг утверждения о том, что РФ якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их «пустопорожними и безответственными».

— Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался таким образом, — подчеркнул Антонов, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты призвали РФ избегать ядерной риторики, так как она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в этой войне не может быть победителя, поэтому ее нельзя начинать. Так заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель прокомментировал последние высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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