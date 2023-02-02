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В ФРС заявили о замедлении темпов развития американской экономики в 2022 году

Егор Провоторов
В мире
В ФРС заявили о замедлении темпов развития американской экономики в 2022 году
Фото: depositphotos

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции ЦБ страны, зафиксировала значительное замедление темпов развития американской экономики в прошлом году. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

По его словам, последние показатели указывают на «умеренный рост расходов и производства» в текущем квартале. Потребительские расходы также растут умеренными темпами, что отражает ужесточение финансовых условий в 2022 году, подчеркнул глава ФРС.

Пауэлл отметил, что финансовый регулятор обеспокоен рисками, которые несет собой инфляция и «твердо намерен» вернуть ее к целевому показателю в 2 процента. В настоящее время ее уровень значительно выше.

Глава ФРС добавил, что регулятор намерен «еще пару раз» повысить базовую процентную ставку до достижения ею надлежащего уровня. Это необходимо, поскольку в регуляторе уверены, что инфляция еще «очень высока».

По словам Пауэлла, в этом году нецелесообразно ослаблять политику финансового регулятора и понижать ставку. Чиновник добавил, что не видит причин приостанавливать повышение ставки, а затем возобновлять данный процесс, пишет ТАСС.

В середине декабря Федеральная резервная система США в четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25–4,50 процента.

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