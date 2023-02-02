Емельяненко поддержал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из спорта ради семьи

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Решение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА) по семейным причинам не имеет ничего противоестественного. Таким мнением поделился на пресс-конференции легендарный российский боец Федор Емельяненко.

— Это его личный выбор. Мы столько времени отрываем от семьи из-за спорта, что иногда хочется бросить все. Особенно когда дома ждут маленькие дети, — подчеркнул именитый спортсмен, слова которого приводит ТАСС.

Емельяненко проведет последний поединок в своей карьере в ночь на воскресенье, 5 февраля. Его соперником станет боец из США Райан Бейдер, на кону будет чемпионский титул Bellator. Российский спортсмен до этого заявлял о желании проводить больше времени с семьей и окончательном решении завершить карьеру после этого боя.

7 января Хабиб Нурмагомедов объявил о решении покинуть индустрию смешанных единоборств. По некоторой информации, российский боец больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах.