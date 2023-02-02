Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Емельяненко поддержал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из спорта ради семьи

Егор Провоторов
Спорт
Емельяненко поддержал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из спорта ради семьи
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Решение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА) по семейным причинам не имеет ничего противоестественного. Таким мнением поделился на пресс-конференции легендарный российский боец Федор Емельяненко.

— Это его личный выбор. Мы столько времени отрываем от семьи из-за спорта, что иногда хочется бросить все. Особенно когда дома ждут маленькие дети, — подчеркнул именитый спортсмен, слова которого приводит ТАСС.

Емельяненко проведет последний поединок в своей карьере в ночь на воскресенье, 5 февраля. Его соперником станет боец из США Райан Бейдер, на кону будет чемпионский титул Bellator. Российский спортсмен до этого заявлял о желании проводить больше времени с семьей и окончательном решении завершить карьеру после этого боя.

7 января Хабиб Нурмагомедов объявил о решении покинуть индустрию смешанных единоборств. По некоторой информации, российский боец больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах.

Спорт Единоборства Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте