«Знаменательный день»: что принесет с собой полнолуние 5 февраля

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Полнолуние в феврале 2023 года пройдет в знаке Льва, так что оно привнесет в нашу жизнь все ингредиенты для голливудского блокбастера. Сюрреалистическая атмосфера этого полнолуния заставит нас подумать о том, что такое бывает только в кино, но это происходит на самом деле. Подробнее о том, что принесет людям полнолуние 5 февраля, «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.

Отметьте в своем календаре 5 февраля, потому что готовы вы или нет — это будет знаменательный день. Всякий раз, когда наступает полнолуние, мы можем ожидать драматических откровений, шокирующих разоблачений и неизбежных выводов. Если этого недостаточно, то эти космические события часто сопровождаются напряженной конфронтацией.

Это полнолуние будет очень интенсивным благодаря двум уникальным особенностям. Во-первых, Луна находится в и без того перегруженном знаке Льва. Всякий раз, когда планета находится во Льве, ожидайте, что коэффициент драматизма и яркости событий будет повышен. Мы можем заметить, что люди вокруг нас — если не мы сами — ведут себя очень вздорно или даже скандально. Обратите внимание на то, что они могут проявлять себя более артистично.

Но можем ли мы верить всему, что нам говорят в этот период, или все это просто показуха? Мы, конечно, будем сомневаться в мотивах других людей, так как во время этого полнолуния Венера и Марс находятся в напряженном и страстном квадрате — второй основной энергии, с которой мы сталкиваемся. Этот аспект предвещает конфликты и напряжение, кто-то может либо вам нагрубить и спровоцировать конфликт, либо вы почувствуете себя покинутым или отвергнутым. Это может вызвать обиду или нежелание идти на компромисс. Гордость может помешать примирению или взять назад слова, которые кто-то, возможно, хотел бы услышать.

Давайте снимем наши розовые очки и внимательно прислушаемся к тому, что говорят другие, а также к тому, что остается невысказанным. Верьте не словам, а действиям. А также помните, что дипломатия и компромисс сейчас важнее желания любым путем отстоять свои права и точку зрения.

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