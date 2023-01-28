Денежный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023 года

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Что приготовил вам последний зимний месяц в 2023 году: ощутимый денежный успех или строгие уроки по рациональному распределению бюджета? Кому в феврале 2023 года нужно строить большие планы, а кому — вспомнить об экономии, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

Овен

В феврале вам придется взять финансы под строгий контроль. Проявление легкомысленного и несерьезного подхода к этой сфере может привести Овнов к неприятным ситуациям. Не бросайте денег на ветер и задумайтесь о поиске дополнительных источников. Особенного внимания к себе финансовая сфера потребует в середине месяца. Именно тогда вам стоит подходить к любым тратам с большим благоразумием.

Телец

Если вы давно мечтаете улучшить свое материальное положение, начинайте путь к этой цели с февраля. В первой половине месяца обстоятельства будут складываться так, что Тельцы обнаружат много возможностей получить дополнительные средства, но для достижения задуманного придется приложить немало усилий. Звезды советуют подготовиться к энергичному и плодотворному месяцу, который задаст направление в долгосрочной перспективе.

Близнецы

В феврале 2023 года Близнецы ощутят, что засиделись на одном месте. Если вы чувствуете острую потребность сменить привычную область деятельности, но боитесь остаться без средств к существованию, не волнуйтесь. Последний зимний месяц непременно поможет Близнецам найти дело по душе, которое будет приносить стабильный и уверенный денежный поток. Главное — начать движение к мечте.

Рак

Ракам предстоит осознать истину о том, что иногда недостаточно фантазировать и мечтать. Время для решительных действий придет вместе с началом февраля. Если вы рассчитываете на финансовый успех, заявите о себе руководству и возьмите на себя чуть больше ответственности. Не исключено, что вскоре Раки примерят на себя новую должность и, следовательно, более приятную заработную плату.

Лев

Февраль закружит Львов в водовороте перемен. Не все из них окажутся приятными для вас. Во второй половине месяца Львы могут задуматься о поиске новых источников доходов или экономии. Если вы не готовы к более скромному существованию, задумайтесь о подходящих вариантах. Результаты не заставят себя ждать.

Дева

Последний зимний месяц застанет Дев врасплох неожиданными финансовыми тратами. Относитесь к имеющимся сбережениям осторожно, поскольку львиную долю денег придется запустить на выполнение личных проектов уже в первых числах февраля. Хорошо, если у Дев имеется экономическая подушка безопасности.

Весы

Ваши финансовые достижения в феврале будут напрямую зависеть от умения взаимодействовать с окружающими. Будьте приветливы и доброжелательны, в конце месяца получите интересное деловое предложение от кого-то из коллег. Если решите согласиться, через время можете рассчитывать на перспективные проекты.

Скорпион

В феврале Скорпионам стоит относиться к привычным тратам более бережно, чтобы не переживать по поводу скромного бюджета. Этот месяц не принесет вам заметных денежных потоков, поэтому придется довольствоваться имеющимися средствами. Не волнуйтесь, ведь в третьей декаде месяца ситуация улучшится, а пока сохраняйте спокойствие и постарайтесь обойтись без долгов.

Стрелец

Проявите максимум настойчивости и смелости, тогда сможете запустить свой бизнес. В феврале 2023 года звезды обещают Стрельцам благосклонность и содействие. Если соберете все свои силы, дадите старт будущему делу. Рассчитывать на молниеносный финансовый успех рановато, но мечтать о самостоятельности и независимости уже можно.

Козерог

В феврале вам улыбнется удача, причем она будет следовать за Козерогами по пятам. Воспользуйтесь подарком звезд и используйте подвернувшиеся шансы. Скорее всего, вам удастся расширить имеющееся производство или найти новых спонсоров. О себе дадут знать люди, которые когда-то обращались к Козерогам за помощью. Вы получите назад свои деньги и сможете вложить их в бизнес.

Водолей

Для хорошего денежного потока Водолеям придется подумать о себе. В последнее время вы слишком много работали, поэтому наступило время восстановить энергию. Крупных заработков в феврале не предвидится, но и недостатка в средствах тоже не наблюдается. Самое время найти баланс между работой и отдыхом, что скажется на вашем финансовом будущем самым лучшим образом.

Рыбы

Обсудите с единомышленниками возможности совместной деятельности. Такое сотрудничество сможет заметно повысить доход и даст вам значительные преимущества. Не откладывайте на потом свою задумку и куйте железо, пока горячо. Уже в конце февраля вы поймете, что поступили верно.