Работа над ошибками и волна удачи: подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023 года

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Хотите узнать, каким окажется последний зимний месяц в 2023 году? Тогда скорее загляните в гороскоп. Февраль уже подготовил для каждого знака зодиака немало сюрпризов, решив взять свое после ретроградного движения планет. Большинству из нас предстоит окунуться в гущу активных событий. Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023 года для «Вечерней Москвы» составила таролог Саона.

Овен

Начало февраля окажется для Овнов психологически сложным периодом в области личных отношений. Скорее всего, вам предстоит временная разлука с любимым человеком или кардинальный пересмотр атмосферы, царящей в паре. Постарайтесь запастись терпением и не принимать решения сгоряча, поскольку данная тенденция проявится и в сфере карьеры. Некоторые проекты сдвинуть с мертвой точки попросту не удастся, а в делах будут постоянно наблюдаться задержки. К середине месяца все нормализуется, однако теперь Овнам придется с особой тщательностью контролировать собственные финансы. Откажитесь от серьезных покупок до конца месяца.

Телец

Февраль научит Тельцов простой истине: иногда бесполезно строить планы. Начиная с первой недели месяца события выйдут из-под вашего контроля, удивляя неожиданными сюрпризами в профессиональной сфере. Рассчитывайте на продвижение по работе. Не исключено, что вашему карьерному росту поспособствует определенный человек. Если уверены в своих способностях, не упустите шанса повысить привычный доход. В личной сфере весь месяц Тельцам будет не хватать романтики. Постарайтесь не углубляться в душевные терзания и философские вопросы, иначе можете сильно испортить отношения в паре.

Близнецы

Вторая половина февраля заставит Близнецов задаваться непростыми вопросами. Вы узнаете некую информацию, которая может выбить из привычной колеи. Большинство Близнецов ощутят потребность забиться в темном уголке и на время ограничить свои контакты с близкими людьми. Не переживайте, ведь непривычное стремление к покою и тишине скажется на вас положительно. Очень скоро Близнецы вернутся в строй с новым запасом оптимизма и с новыми идеями, которым найдут применение в карьере. Вот так, не прикладывая особых усилий, вы обернете сложную ситуацию в свою пользу.

Рак

В феврале Раки окажутся на волне профессионального успеха. Готовьтесь к очень напряженному, но успешному периоду. В это время вы можете создать свое дальнейшее будущее собственными руками. Не бойтесь реализации самых неожиданных идей, которые обязательно одобрят. Находясь на волне успеха, не забывайте о делах семейных. Если не уделите внимание романтической составляющей, рискуете потом расхлебывать последствия совершенной ошибки. Чтобы преуспеть во всех областях своей жизни, найдите идеальный баланс.

Лев

Февраль окажется для Львов очень поучительным и непростым месяцем. Он вернет вам бумерангом все поступки, совершенные ранее. Если вы проявляли эгоизм и безразличие по отношению к окружающим, готовьтесь к подобной отдаче. В любом случае не спешите «давать сдачи», объективно проанализировав ситуацию. Если вдруг почувствуете свою неправоту, признайте ее и извлеките из случившегося полезный урок. Шанс провести работу над ошибками предоставится уже в середине февраля.

Дева

Последний зимний месяц может стать для Дев очень стабильным и гармоничным, но только при условии того, что вы приложите усилия. Финансовая сфера не доставит беспокойства, но все, что касается выражения эмоций, потребует серьезной проработки. Подготовьтесь к проверке на прочность в личных отношениях, а также к не самым приятным сюрпризам в коллективе. Некоторые люди будут провоцировать Дев на эмоции, но постарайтесь не реагировать на определенные слова слишком агрессивно. Если сможете сдержать себя, зададите тон всему месяцу.

Весы

Первые две недели месяца порадуют Весов приятными достижениями. Все дела будут спориться в руках без особых затрат с вашей стороны. В последние две недели февраля ситуация слегка усложнится тем, что Весы испытают на себе все прелести эмоциональных качелей. Причинами не свойственного для вас состояния станут некоторые события, связанные с появлением людей из прошлого. Несмотря на все старания, Весам удастся вернуть себе привычное расположение духа только к концу месяца.

Скорпион

Начало февраля порадует Скорпионов улучшениями в финансовой сфере. Вам представится несколько шансов повысить собственный доход или получить дополнительные денежные средства. На этом приятные сюрпризы не закончатся, поскольку вторая половинка уже подготовила кое-какие важные заявления. Ближе к середине месяца у Скорпионов могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, связанные с суставами. Не исключены ушибы или мелкие травмы. Проявляйте максимум внимания к своей персоне и откажитесь от травматических занятий спортом до конца месяца.

Стрелец

Большинству Стрельцов предстоит провести февраль под знаком семьи. О себе дадут знать некоторые накопившиеся вопросы, решить которые придется вам. Звезды обещают Стрельцам финансовый успех, который проявится в третьей декаде месяца, но на этом сюрпризы не закончатся. В феврале одинокие представители этого знака наконец-то смогут начать перспективные отношения, наполнив свою жизнь яркими красками. Семейные Стрельцы также не будут сидеть без дела, окунувшись с головой в общение с близкими людьми. И тем, и другим рекомендуется отправиться в небольшое приключение.

Козерог

Февраль не принесет Козерогам значительных перемен, но кое-что интересное все-таки случится. В начале месяца одинокие представители знака могут оказаться в центре увлекательного романтического приключения, которое застанет врасплох и закружит в калейдоскопе ярких красок. Если хотите слегка разнообразить свою жизнь, смело принимайте правила игры, но не делайте больших ставок на случайный роман, иначе распутывать клубок чувств придется очень долго. В конце февраля уделите внимание себе, побаловав уходовыми процедурами или походом в салон.

Водолей

В феврале Водолеи окажутся на волне успеха по всем фронтам. Все дела будут решаться сами собой, вам вернут долги, а проекты на работе принесут гораздо больше задуманного. Перед Водолеями могут открыться новые блестящие перспективы, причем как профессиональные, так и личные. Месяц пройдет под знаком романтических переживаний, ведь человек, которому вы давно симпатизировали, наконец-то подаст знак, что готов начать отношения. Забудьте на время о покорении карьерных вершин, тем более что сейчас эта сфера является стабильной, и погрузитесь в роман, который может стать чем-то большим.

Рыбы

Для Рыб февраль пройдет весьма неоднозначно. Старые методы в работе перестанут давать прежние результаты, поэтому вам придется искать новые пути. Не отчаивайтесь и не спешите опускать руки. Подходящее решение найдется очень скоро, и на него может намекнуть хороший знакомый. Чтобы услышать действительно полезные идеи, постарайтесь не пропускать мимо ушей сказанное окружающими людьми. За дополнительным вдохновением в работе звезды советуют отправиться куда-то за город или организовать себе небольшую экскурсию.