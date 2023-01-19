Китайский гороскоп на 2023 год: чего ждать от Черного Водяного Кролика

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Новый год приносит в жизнь каждого человека судьбоносные события. Что приготовил Черный Кролик представителям восточного гороскопа, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

Крыса

Это будет год преобразований для представителей этого знака зодиака. Радостные новости найдут к вам дорогу. Следует воздержаться от переезда на новое место или смены работы. В августе вы можете рассчитывать на получение огромной прибыли от деловых поездок, в то время как в сентябре и октябре это же может обернуться некоторыми потерями. В этом году у вас есть энергия, творческий подъем, сопротивляемость стрессу, удивительный мышечный тонус и большой оптимизм. Рекомендуется проходить процедуры для повышения иммунной системы и не отказываться от вакцинации, потому что организм находится в состоянии повышенной чувствительности.

Бык

В год Водного Кролика представителей знака Быка ждут счастливые дни. Эта гармоничная энергия может принести возможности, которых вы давно ждали. Когда вы сделаете шаг вперед и начнете действовать, на вашем пути появится то, что вам нужно. От вас будет зависеть, как вы воспользуетесь этими возможностями. В противном случае преимущества года достанутся кому-то другому. Ваш методичный, устойчивый темп и спокойное отношение к жизни будут ключом к успеху.

Тигр

Представители знака могут рассчитывать на отличный год. Тигры будут больше внимания уделять комфорту и безопасности. И хотя вы любите острые ощущения, вы обнаружите, что 2023 год принесет вам легкие пути и шансы, которые другие упускают. Вы прирожденные бунтари и склонны к авантюрам. Вам нужно будет немного сбавить обороты, чтобы не спугнуть возможности. В 2023 году полезно обратить внимание на свои внутренние мотивы и истинные глубинные желания. Понимание своих целей поможет вам отсеять лишнее и найти то, что окажет наибольшее влияние на вашу жизнь.

Кролик

Год готовит для вас много сюрпризов и перемен. Наступит стабильность как в деловой сфере, так и в финансовом положении. Ожидайте перемен в личной жизни, дорогие Кролики. Всем, кто имеет отношение к спорту, отличное настроение и прекрасное самочувствие обеспечены. Но в случае недомоганий не ставьте себе диагнозы самостоятельно и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Дракон

2023 год в целом благоприятен для вас, но иногда вы можете чувствовать нетерпение, если дела не будут идти достаточно быстро. Многие возможности будут сосредоточены вокруг вещей, которые вы уже умеете делать, так что вам будет комфортно продвигаться вперед, и это может принести прибыль и перспективы, но иногда вам может быть скучно. Пришло время строить планы на будущее и готовиться к переменам. Но перемены еще не наступили. Вам нужно отпустить прошлое, прежде чем вы сможете принять что-то новое.

Змея

Год будет неоднозначным. В зависимости от вашего нынешнего положения и настроя он может быть как очень удачным, так и принести пустоту. Это будет целиком зависеть от ваших действий. У вас в голове зародится огромное количество планов, зачастую противоречивых и невыполнимых. Увлекшись подобными идеями, вы рискуете истратить впустую свои силы и ресурсы. Зато в движении к реальным и очевидным возможностям энтузиазм и упорство принесут успех.

Лошадь

В 2023 году рожденных в год Лошади ожидает фонтан энергии. Это очень социальный год, когда вы сможете познакомиться, пообщаться и завязать разного рода отношения с большим количеством людей. Часто у вас будет больше возможностей, чем времени в вашем расписании. Ресурсы есть для того, чтобы исследовать любое направление, которое выберете. В то же время это может быть действительно веселый год, когда вы проведете время со своими друзьями и воссоединитесь с теми, с кем давно потеряли связь.

Коза

Год Водного Кролика может принести довольно гармоничную энергию для рожденных в год Козы. Вы будете способны интуитивно устанавливать связи с нужными людьми в нужное время. В вашей жизни появляется все больше синхронности, и покажется, что все складывается само собой по мановению волшебной палочки. В то же время это довольно напряженный год с большим количеством возможностей, чем у вас было в последнее время. У вас больше работы и обязательств, которые нужно выполнить.

Обезьяна

В 2023 году звезды обещают море впечатлений и новых эмоций. Предстоит насыщенный эмоциями год. Вы будете постоянно рваться за пределы повседневности и однообразия и будете в этом успешны. Путешествия, новые знакомства, новые увлечения — вы будете испытывать в этом потребность. Не сдерживайте подобные порывы, но и не забывайте об осторожности и чувстве меры. В этом году к вашей персоне будет приковано всеобщее внимание, причем как позитивного, так и негативного характера. Во многих сферах жизни вам удастся завоевать авторитет и уважение, привлечь единомышленников и завести новые знакомства. С другой стороны, от внимания завистников и недоброжелателей вы не застрахованы, так что будьте бдительны и не слишком доверчивы.

Петух

Год Водяного Кролика может принести препятствия для представителей знака Петуха, но будет и несколько отличных возможностей. Вам необходимо четко сформулировать свои цели и предпринять конкретные действия. В конце года вы будете вознаграждены за свой тяжелый труд сполна. Не сидите сложа руки, и возможности появятся в изобилии. Выходите в мир, чтобы познакомиться с новыми людьми, и вы увидите, что люди тоже тянутся к вам и помогают в достижении целей. Вы должны действовать быстро и уверенно, чтобы воспользоваться возможностями, пока их не расхватали другие.

Собака

В личной жизни год будет удачным и насыщенным. У одиноких представителей знака усилится потребность в любви, что придаст им решительности и принесет перемены в личной жизни. То же самое произойдет и с людьми в паре: с любимым человеком вы будете по-настоящему счастливы. В отношении работы и карьеры в этом году стоит уделить наибольшее внимание тем целям и проектам, которые берут свое начало в уходящем году. Звезды обещают вам в 2023 году удачное завершение всех ранее начатых дел. Что касается новых начинаний, то к ним нужно подходить очень ответственно, адекватно рассчитывая свои возможности.

Свинья

2023-й — гармоничный год для рожденных в год Свиньи. В год Водяного Кролика мирная энергия соответствует вашему духу. Пока другие гоняются за своими хвостами в поисках желаемого, возможности приходят к вам сами собой. Но это не время для лени и пассивности, хотя этот год более спокойный, чем предыдущий. Когда двери открываются, обещая перспективы, в этом году важно быстро входить в них. Это год, когда все складывается в вашу пользу. Вы сможете найти друзей, когда они вам нужны, и поддержку, когда она вам необходима.