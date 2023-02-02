Долина призналась, что не пережила смерть Началовой даже спустя четыре года
Известная российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может пережить смерть ее коллеги Юлии Началовой. По словам артистки, она все еще скучает по экс-вокалистке группы «Блестящие».
Народная артистка России так почтила память исполнительницы по случаю ее дня рождения. Знаменитость опубликовала трогательный пост на своем канале в Telegram, чем вызвала эмоции у поклонников.
Долина поделилась тем, что не может пережить трагедию, произошедшую с Началовой четыре года назад. Джазовая певица призналась, что ее душа плачет, а в голове никак не укладывается тот факт, что Началовой, которой 31 января могло исполниться всего лишь 42 года, уже нет в живых.
В мае прошлого года певец Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации. При этом он считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка. По его словам, Долина — злая и самовлюбленная женщина.
В начале февраля прошлого года дочь Началовой Вера Алдонина попросила общественность не сравнивать ее с матерью. По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.