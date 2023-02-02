Долина призналась, что не пережила смерть Началовой даже спустя четыре года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известная российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может пережить смерть ее коллеги Юлии Началовой. По словам артистки, она все еще скучает по экс-вокалистке группы «Блестящие».

Народная артистка России так почтила память исполнительницы по случаю ее дня рождения. Знаменитость опубликовала трогательный пост на своем канале в Telegram, чем вызвала эмоции у поклонников.

Долина поделилась тем, что не может пережить трагедию, произошедшую с Началовой четыре года назад. Джазовая певица призналась, что ее душа плачет, а в голове никак не укладывается тот факт, что Началовой, которой 31 января могло исполниться всего лишь 42 года, уже нет в живых.

В мае прошлого года певец Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации. При этом он считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка. По его словам, Долина — злая и самовлюбленная женщина.

В начале февраля прошлого года дочь Началовой Вера Алдонина попросила общественность не сравнивать ее с матерью. По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.