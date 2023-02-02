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Приметы и советы

Психолог Поляков назвал серьезные заболевания, к которым может привести одиночество

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Поляков назвал серьезные заболевания, к которым может привести одиночество
Фото: Unsplash

Одиночество приводит к РПП — расстройству пищевого поведения, которое может стать причиной избыточного веса, ожирения или алкоголизма. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков.

По его словам, одиночество — явление, которое сопровождает хронический затяжной стресс. Он может проявляться в виде следующих симптомов:

  • хроническая усталость;
  • снижение памяти;
  • снижение концентрации внимания.

— Любой психологический стресс сопровождается выбросом кортизола. Это приводит к повреждению гиппокампальной извилины. Она отвечает за обработку памяти и концентрацию внимания, — пояснил Поляков.

На фоне повышенного кортизола нередко люди начинают переедать. Врач рассказал, что это связано с повышением инсулинорезистентности, которое провоцирует кортизол.

— Поэтому в состоянии одиночества у человека может увеличиться вес и появиться ожирение. Людям свойственно заедать одиночество, поэтому оно может стать причиной РПП, которое провоцирует избыточный вес, — отметил врач.

Поляков подчеркнул, что в состоянии одиночества у человека сильно снижается выработка нейромедиаторов, которые отвечают за настроение. Это тормозит выработку серотонина (гормона радости — прим. «ВМ»), что повышает тревожность и создает предпосылки к паническим атакам.

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